Ein Bürgermeister, der dabei erwischt wird, wie er sich beim Impfen vordrängelt, hat zurückzutreten. Diskussion beendet.

Weil wir aber in Österreich sind – dem Land der „Zweite Kassa“-Mentalität, in dem es auch normal ist, auf der Abbiegespur am Stau vorbeizufahren und sich vorne wieder reinzupressen – sehen die Betroffenen hier zunächst einmal keinen Grund für Konsequenzen.

Spannender ist da schon, dass ein solcher Bürgermeister sich in die „ZIB2“ begibt, um sein Handeln dort zu rechtfertigen – offenbar im irrigen Glauben, er könne im Interview mit Armin Wolf aus der Sache herauskommen. Das ging natürlich grässlich schief, das betreffende Interview ist geradezu ein Lehrstück dafür, wie man so etwas nicht macht.

Die Frage sei erlaubt: Ist eine solche Provinzposse wirklich ein Thema für ein großes „ZIB2“-Gespräch?