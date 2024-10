Gnadenloser Spaß

„Verstehen Sie Spaß?“ auf ORF1 war weniger eine Show als eine gefährliche Drohung. Drei Stunden und zehn Minuten Barbara Schönebergers gnadenloser Humor, dazu großflächig dahinwabernder Talk und dazwischen bemüht komisch sein wollende Beiträge mit versteckter Kamera, etwa Schöneberger verkleidet als die Sängerin Adele in München beim Weißwurstessen.

Da bot sich die Flucht zu ServusTV an, wo der neue Fernsehfilm „Der Metzger – Mordstheater“ lief. Die Besetzung war hervorragend: Simon Schwarz als Restaurator und Ermittler Willibald Metzger, Valery Tscheplanowa als seine Freundin Danjela und Christoph Krutzler als sein Kumpel Wollnar. Gemordet wurde diesmal in einem Theater, und wie in Österreich üblich war die Handlung in viel schwarzen Humor eingepackt. Insgesamt war das deutlich mehr Spaß als in „Verstehen Sie Spaß?“.