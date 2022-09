In der „Millionenshow“ sagte Armin Assinger mit betont sarkastischer Stimme anlässlich einer Frage über das Frauen-Nationalteam zu seinem Kandidaten: „Jetzt ist es wichtig, dass Sie die Antwort mit folgender Einleitung beginnen – ich bin ein großer Frauenfußball-Fan.“ Auch, wenn sich Assinger das vielleicht nicht vorstellen kann: Nein, es ist nicht wichtig, Frauenfußball gut zu finden. Viele tun das aber ganz freiwillig – weil das ein toller Sport ist und Österreich ein großartiges Team hat, das mehr gewinnt als die Männer.

In einer der nächsten Fragen war die Queen noch am Leben. Kann es sein, dass die „Millionenshow“ manchmal ein bisschen von gestern ist?

Später lernten wir: In dem Jahr, in dem Assinger seine erste Show moderierte, wurde in Österreich der Euro eingeführt. Ein Zusammenhang ist möglich, aber unwahrscheinlich.