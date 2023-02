Gepflegter Blödsinn

Manchmal möchte man einfach nur darüber nachdenken, warum auf der Insel Naxos Esel auf Hausdächern herumstehen, und genau zu diesem Zweck wurde die Sendung „Was gibt es Neues?“ erfunden. Kabarettisten und Kabarettistinnen versuchen, seltsamen Begriffen oder Fakten durch Raten auf die Spur zu kommen, aber in Wahrheit geht es nur darum, die Seher mit einer Familienpackung gepflegten Blödsinns zu versorgen. Also genau das, was man in diesen Zeiten ab und zu einfach braucht. (Es geht übrigens um den Tag der Arbeit, an dem auch die Esel auf Naxos Pause machen sollen.)

Manchmal möchte man aber auch einfach nur Tiefenentspannung konsumieren und dabei zuschauen, wie jemand mit einem Schneebesen in einem Topf rührt. Dafür gibt es „Silvia kocht“: Eine wunderbare Sendung, in der nichts anderes passiert als Kochen und Plaudern.