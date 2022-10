Bei seiner 100. Schlagershow präsentierte sich Moderator Florian Silbereisen wild entschlossen zur Quietschvergnügtheit, als habe er Gummibärchen geschnupft.

Schlagersendungen sind ja ein bisschen wie ein vertonter Auffahrunfall, man kann nicht wegschauen, und netterweise kommt außer der Reimtechnik niemand zu Schaden: kämpft auf Mensch, wert ist auf wie a Berg bist, Karussell auf Welt, riesengroß auf Mond und k. o. und o-wo-wo, Rausch auf hört nie auf und Haut und auch.

Was an der früher so stockkonservativen Schlagerszene auffällt: Sie ist divers, wie man heute sagt. Jung und Alt, Mann und Frau, dick und dünn, schwul und lesbisch, peinlich und cool – alle dürfen singen und bekommen Applaus. „Ich bin zu allem bereit, bis zur Unendlichkeit“, wie es Lucas Cordalis ausdrückte.

Und Nena hat einen sehr schönen Schal gehäkelt.