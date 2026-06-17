Österreich gegen Jordanien: Ein Franz-Klammer-Moment

5. Februar 1976: Schüler bekommen frei oder dürfen früher nach Hause gehen, um Franz Klammers Olympiasieg von Innsbruck zu sehen.

Am 17. Juni 2026 ist wieder so ein Moment. Einfallsreichtum ist gefragt, damit man zwischen 6 und 8 Uhr morgens beim WM-Comeback Österreichs nichts verpasst. In der Familien-Whatsapp-Gruppe poppt ein Video auf: Eine Grazer Volksschule bot ein Früh-Public-Viewing in der Klasse an. Unbändige Freude beim Arnautović-Elfer. Das Bildungsministerium postet später weitere Videos aus zahlreichen Schulen in ganz Österreich.