Österreich gegen Jordanien: Ein Franz-Klammer-Moment
5. Februar 1976: Schüler bekommen frei oder dürfen früher nach Hause gehen, um Franz Klammers Olympiasieg von Innsbruck zu sehen.
Am 17. Juni 2026 ist wieder so ein Moment. Einfallsreichtum ist gefragt, damit man zwischen 6 und 8 Uhr morgens beim WM-Comeback Österreichs nichts verpasst. In der Familien-Whatsapp-Gruppe poppt ein Video auf: Eine Grazer Volksschule bot ein Früh-Public-Viewing in der Klasse an. Unbändige Freude beim Arnautović-Elfer. Das Bildungsministerium postet später weitere Videos aus zahlreichen Schulen in ganz Österreich.
Bei Ihrem Fernschauer mussten die Kids leider nach der Halbzeitpause in Richtung Schule aufbrechen. Ein paar Momente noch im Livestream. ORF ON war aber nicht ansteuerbar (siehe hier). Wechsel auf einen anderen Anbieter mit ORF-Signal. Oh nein! Ausgleich durch Jordanien.
Wieder einmal sorgte der Sport für unvergessliche und verbindende Momente. Ärger und Jubel lagen besonders nahe beisammen - in allen Facetten.
Es braucht eben Einfallsreichtum.
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