WM-Übertragung: Riesen-Ärger über ORF-Livestream

Fußballfans fieberten seit Tagen dem WM-Spiel von Österreich gegen Jordanien entgegen. Viele verfolgten das Match in den frühen Morgenstunden aber nicht am Fernseher, sondern unterwegs am Smartphone oder an Computern – und zwar im ORF-On-Stream. Doch schon bald kam es zum Ärger beim Publikum vor den Bildschirmen, der aber nichts mit der Performance von Arnautovic und Co. zu tun hatte: Während der zweiten Halbzeit kam es beim Livestream des ORF zu wiederholten Ausfällen. Was bedeutete: Viele konnten entscheidende Momente wie das 2:1, dessen Aberkennung sowie die erneute Führung nicht mitverfolgen.

Ursache bei Streaming-Infrastruktur der APA Der ORF antwortete dem KURIER auf Anfrage, dass die technischen Probleme mit der Streaming-Infrastruktur der APA zusammenhingen. "Mit Beginn der zweiten Hälfte kam es bei der APA zu einem Ausfall der Infrastruktur. An der Behebung wurde mit Hochdruck gearbeitet, die enorme Menge der Anfragen machte eine ad-hoc-Behebung entsprechend schwerer", so der ORF. Als Internetprovider des ORF besorgt die APA-IT das Hosting der ORF-Angebote, unter anderem auch ORF ON. Allerdings konnten Nutzer, die bereits im Stream eingeloggt waren, weiter die Übertragung verfolgen, erklärte der ORF. Zuschauer, die sich später zuschalten wollten, hatten hingegen mit dem Ausfall zu kämpfen. "Das ORF-Onlineangebot ist grundsätzlich gut auf Hochlastsituationen ausgelegt", heißt es weiter. "Mit rund 250.000 Endgeräten wurden während der ersten Halbzeit des Spiels Österreich – Jordanien mehr Streams ausgeliefert als je zuvor."

Frust in sozialen Netzwerken Der Frust über die schwarzen Bildschirme wurde aber vielerorts in sozialen Netzwerken lautstark geäußert. Insbesondere die entscheidenden Spielszenen, die ohne Bildübertragung stattfanden, waren ein Ärgernis für die Zuschauer. "Die Zugriffspitzen genau zum Beginn der zweiten Halbzeit haben eine einzelne Komponente dieses Setups überlastet", rechtfertigt man am Küniglberg die Ausfälle. "Ohne diese Komponente war die Startseite von ORF ON nicht mehr erreichbar und kein Stream startbar." Derart großen Datenvolumen hatte sich der ORF zuvor schon bei diversen Großereignissen annähern können, zuletzt beim Eurovision Song Contest. Das Problem soll laut Insidern in einem peripheren Dateiteil gelegen sein, bedingt durch das große Angebot, das der ORF bei so einer Veranstaltung mit ausliefert, wie etwa Untertitel.

In einem Newsletter entschuldigte sich der ORF vor schwarzem Hintergrund so: "Es gibt Fußballmomente, die lange oder sogar für immer in Erinnerung bleiben. Österreichs erfolgreicher WM-Auftakt gegen Jordanien war so ein Moment. Alle haben sich gefreut und mitgefiebert. Umso mehr bedauern wir, dass viele von Ihnen dieses besondere Match nicht wie geplant zur Gänze auf ORF ON im Livestream mitverfolgen konnten."



