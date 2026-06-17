WM-Übertragung: Riesen-Ärger über ORF-Livestream

Doch schon bald kam es zum Ärger beim Publikum vorm Bildschirm, der aber nichts mit der Performance von Arnautovic und Co. zu tun hatte: Während der zweiten Halbzeit kam es beim Livestream des ORF zu wiederholten Ausfällen . Was bedeutete: Viele konnten entscheidende Momente wie das 2:1, dessen Aberkennung sowie das erneute Tor nicht mitverfolgen.

Fußballfans fieberten seit Tagen dem WM-Spiel von Österreich gegen Jordanien entgegen. Weil man sich im Jahr 2026 befindet, verfolgen viele das Match (trotz der frühen Morgenstunden) aber nicht am Fernseher, sondern via PC – und zwar im ORF-Stream .

Ursache bei Streaming-Infrastruktur der APA

Der Standard fragte beim ORF nach, was denn da los sei. Dieser antwortete prompt und erklärte, dass die technischen Probleme mit der Streaming-Infrastruktur der APA zusammenhingen. Allerdings konnten Nutzer, die bereits im Stream eingeloggt waren, weiter die Übertragung verfolgen – zumindest nach aktuellem Stand der Dinge. Zuschauer, die sich später zuschalten wollten, hatten hingegen mit dem Ausfall zu kämpfen.

Der Frust über die schwarzen Bildschirme wurde daher vielerorts in sozialen Netzwerken lautstark geäußert. Insbesondere die entscheidenden Spielszenen, die ohne Bildübertragung stattfanden, waren ein Ärgernis für die Zuschauer.

Die Streaming-Panne wirft Fragen hinsichtlich der Zuverlässigkeit der digitalen Infrastruktur bei Live-Sportereignissen auf. Für den ORF und die APA könnte dies Anlass sein, ihre Systeme vor den kommenden Spielen der Weltmeisterschaft zu überarbeiten, um ähnliche Probleme künftig zu vermeiden