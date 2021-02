Furzende Drossel

Selten zuvor war die Sendung „Was gibt es Neues?“ so erfreulich wie jetzt. Jeden Freitag liefern Oliver Baier und seine Kabarettistenrunde verlässlich hochwertige Blödelei ins Haus, und das tut derzeit besonders gut. Freunde des sinnlosen Wissens können außerdem dabei etwas lernen.

Ich weiß jetzt zum Beispiel, was ein Opferwurf, ein Heringstelefon oder ein Zettelturm ist. Ich weiß, warum norwegische Bauern ihre Unterhosen auf den Feldern vergraben. Und ich weiß, warum die Tasman-Erddrossel häufig Luft schluckt: Weil sie dann gut furzen kann, was wiederum die Würmer in der Erde erschreckt, worauf die Drossel sie leichter finden und fressen kann (wirklich!).

Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Wissen mir auf meinem Lebensweg helfen wird, aber zumindest ist es lustig.

Seit Jahren versuche ich übrigens, mit einer Frage in die Sendung zu kommen: Was ist der Butterbrotzwang?