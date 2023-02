Funkenflug

Die wahren Dramen spielen sich im Nachmittagsfernsehen ab. „Aktuell nach eins“ berichtete über „große Aufregung in Vorarlberg“. In Vandans wurde beim traditionellen Funkenfeuer eine als Klimakleberin verkleidete Funkenhexe angezündet und die Stoffpuppe namens „Hexe Grutha von Kleber“ zum Explodieren gebracht. In sozialen Medien schrieb die ansässige Funkenzunft: „Sie hat es verdient!“ Nun soll es einen runden Tisch im Ländle geben: Mit der Funkenzunft, die sich zerknirscht zeigt, und mit Klimaaktivisten, die eine „buchstäbliche Hexenjagd“ wittern.

Stefan Gehrer hatte eine Rechtsexpertin im Studio, und man war gespannt: Wie ist der müde Satiregehalt der Funkenaktion und wie ihr Drohpotenzial abzuschätzen? Doch weit gefehlt: Der Moderator fragte, wie die Störaktionen der Klimakleber rechtlich einzuordnen sind. Nicht ganz am Punkt und längst allerorten abgehandelt.

Der runde Tisch wird wohl auch nicht live übertragen.