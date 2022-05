Derzeit wird besonders viel gesungen. Vor dem Kampf der Boxerin Eva Voraberger in Istanbul beispielsweise sang ein türkischer Künstler statt der österreichischen Bundeshymne die alte Kaiserhymne von Joseph Haydn: „Gott erhalte Franz, den Kaiser, unsern guten Kaiser Franz.“ Und zwar alle vier Strophen. Kann es Zufall sein, dass Voraberger danach ausgerechnet in der vierten Runde k.o. ging?

Vermutlich muss man aber dankbar sein, dass nicht unsere anderen inoffiziellen Hymnen „Es wird ein Wein sein“ oder „Cordula Grün“ oder „I Am From Austria“ gesungen wurden. In diesem Zusammenhang sei die spanische Hymne gepriesen: Die hat nämlich überhaupt keinen Text.

Aber vielleicht wäre das ein Konzept für künftige Song-Contest-Teilnahmen: Wir singen einfach immer „Gott erhalte Franz, den Kaiser“.

Schade ĂĽbrigens, dass kaum jemand mehr Franz heiĂźt.