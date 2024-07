Fleisch und Gemüse

Vergangenen Oktober war die Aufregung groß, als bekannt wurde, dass die „Jedermann“-Inszenierung um Michael Maertens nach nur einer Saison eingemottet wird. In kurzer Zeit gelang das Husarenstück, eine in großen Teilen überzeugende neue Deutung auf die Beine zu stellen. Dies kann am Samstagabend auf ORF2 begutachtet werden.

In der Doku "Zwischen Himmel und Hölle" von ServusTV vom Donnerstag sagt Philipp Hochmair, er habe als Kind keinerlei Barriere zu Großschauspielern wie Curd Jürgens oder Klaus Kinski gespürt, wenn er sie im Fernsehen gesehen habe. Klaus Maria Brandauer, ebenso in dieser Kategorie, sagt in dem Film, die Rolle des Salzburger Jedermann wollte offenbar zu Hochmair kommen, denn dieser sei ja bereits 2018 als Einspringer gefeiert worden.

Nun, als Angekommener, gibt sich dieser keineswegs zufrieden. Fleisch, Gemüse, Öl, Gewürze seien nun in der Pfanne, „aber das muss man jetzt noch mal schön durchmischen“.

Frohes Kochen!