Feuer im Fernseher

Zu Weihnachten sitzen viele Menschen vor Bildschirmen – was für ein Programm-Feuerwerk sorgt. Netflix ließ am 26. 12. etwa „Squid Game 2“ vom Stapel, die zweite Staffel seiner bisher größten Serie.

Steuerte man den US-Streamer an, sah man auf der Startseite aber lodernde Flammen. Besonders viele wollten offenbar gerade „Kaminfeuer 4K“ sehen (zwischendurch Platz 7 in Österreich). In Großbritannien überflügelten die „knackenden, knisternden Birkenscheite“ am Abend des Boxing Days (26.12.) sogar „Squid Game“.

Man zappt also rein, betrachtet die Flammen, die das hartnäckige Birkenholz langsam auffressen, meditiert darüber, wie der Mensch in Zeiten großer Hektik und noch größerer Krisen das Urtümliche schlechthin sucht – ein Lagerfeuer. Nach einer Stunde erfolgt das Fade Out, noch lange ist nicht alles Holz niedergebrannt, ein Scheit ist fast noch ganz. Was für ein Cliffhanger.

Verflixt! Wann kommt die nächste Staffel?