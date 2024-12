Überraschender Streaming-Hit: "Kaminfeuer 4K" erobert Netflix-Charts

Zu Weihnachten eroberte eine unerwartete Produktion die Netflix-Top-Ten, ein Kammerspiel der anderen Art mit eher schweigsamen Protagonisten: "Kaminfeuer 4K - Knisterndes Birkenholz-Feuer" kletterte über die Feiertage in den Charts des Streamingdienstes empor. Der Name ist Programm - zu sehen gibt es nichts weiter als brennendes Holz. In Österreich schaffte dieses am 27. 12. etwa Platz 7.

Wie der Guardian berichtete, konnten die brennenden Holzscheite am 26. 12. in Großbritannien sogar die Fortsetzung der koreanischen Hit-Serie "Squid Game" in der Netflix-Bestenliste übertrumpfen. Für Fans letzterer Produktion hat der Streamer übrigens ein eigenes Kaminfeuer im Programm: vor der passenden "Squid Game"-Kulisse. Über Spin-offs dürfen sich auch Fans anderer bekannter Serien freuen. So finden sich etwa Kaminfeuer im Stil von "The Witcher" und "Bridgerton" im Netflix-Angebot.