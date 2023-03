Die öffentliche Familienaufstellung in der SPÖ geht fröhlich weiter. Interessant ist, welche Sendungen ausgesucht wurden, um etwas zu sagen: Pamela Rendi-Wagner kam in die „ZIB2“, Hans-Peter Doskozil sprach lieber in „Burgenland heute“. Erfahren haben wir dabei vor allem, was beide nicht wollen: Rendi-Wagner schließt eine Koalition mit der FPÖ aus, Doskozil nur eine mit Kickl. Rendi-Wagner will bei einer Niederlage die Politik verlassen, Doskozil immerhin Ruhe geben.

Wie es weitergeht, weiß derzeit niemand. Vielleicht gastieren die beiden bald bei „Silvia kocht“ und kochen dort um die Wette. Oder sie treten gemeinsam bei „Q1“ an. Denkbar wäre auch, dass sie bei „Was gibt es Neues?“ wetteifern, wer die besseren Witze macht.

Oder sie turnen mit Philipp und zeigen, wer sein RĂĽckgrat besser verbiegen kann.