Die Funktion von Nachrichtensendungen in Krisenzeiten ist es auch, ein GefĂŒhl von Sicherheit zu vermitteln: Gehen Sie ruhig schlafen, wir passen auf alles auf und erzĂ€hlen Ihnen dann, was passiert ist.

Wenn es aber besonders schlimm ist, so wie jetzt gerade, dann kippt diese Wirkung ins Gegenteil: Viele ertragen nicht mehr, was sie in den Nachrichten zu sehen bekommen. Sie schauen dann bewusst Sendungen, in denen weder Krieg noch Erdbeben stattfinden. Das ist auch in Ordnung so, es gibt ein Menschenrecht auf Eskapismus.

Wer am Sonntag so etwas gesucht hat, der wurde auf RTL fĂŒndig. Von 14.30 Uhr bis nach eins in der Nacht wurde da American Football ĂŒbertragen, Spiele der amerikanischen Liga NFL. Geboten wurde hervorragender Sport, unterbrochen durch sehr viel Werbung. Ein bisschen viel reden die dort, aber sie reden wenigstens nicht ĂŒber Krieg.