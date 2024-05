Esel an die Macht!

Der Welteseltag soll daran erinnern, dass der Esel zu Unrecht als stur und dumm diffamiert wird – und in vielen Teilen der Welt unter schrecklichen Bedingungen gehalten wird.

Am Mittwoch war Welteseltag. Und es gab im Fernsehen keine einzige Sondersendung! Das ist heftig anzuprangern.

Esel sind in Wahrheit großartig. Sie sind klug (nur in Europa gelten sie als dumm, im Orient etwa wird der Esel für seine Intelligenz bewundert), sie halten viel aus, sie schauen lustig aus mit ihren langen Ohren. Zeitungsjournalisten nennen sie gerne „Grautier“, um Wortwiederholungen zu vermeiden, was ein bisschen hilflos klingt.

In Katalonien gilt der Esel als inoffizielles Nationalsymbol. Wir sollten uns den Esel als Vorbild nehmen!

Und beim nächsten Mal bitte eine Spezial-ZIB.