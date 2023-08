Die „Seitenblicke“ besuchten den Sänger und Nebenerwerbs-Indianer Waterloo in seiner burgenländischen Wahlheimat. Und er sprach:

„Wir sind in Mörbisch am See, wir sind sehr glücklich, hier zu wohnen und hier zu sein. Viele sagen, servus Oberösterreicher, und ich sage, ich bin kein Oberösterreicher, ich bin nur in Österreich geboren, vor knapp 80 Jahren. Begonnen hat mein Leben, als mich meine Mutter aussebracht hat und wie i dann g’want hab und wie der Papa g’sagt hat, wir schaffen das schon. Der Papa und die Großmutter, und da fang i glei zum Wanan an, und unsere Tiere, die mir geholfen haben, die stehen neben mir und ich stehe immer noch neben ihnen, und es gibt etwas, es gibt ein Karma, des is unglaublich.“

Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher: Unsinn oder ganz groĂźe Weisheit?