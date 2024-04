Erweckungserlebnis

Als der Film „E.T. – der Außerirdische“ 1982 in die Kinos kam, wusste ich noch nicht, was christliche Ikonografie ist. Es brauchte einige Semester Kunstgeschichte und einen Besuch bei den vielen Jesusdarstellungen in der aktuellen Ausstellung des Kunsthistorischen Museums, damit es mir am Osterwochenende – ATV 2 hatte kurz davor „E. T.“ wieder einmal ausgestrahlt – wie Schuppen von den Augen fiel: Das flammende Herz. Das Tuch, mit dem der Besucher aus der anderen Welt zugedeckt wird, als er stirbt.