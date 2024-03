KHM: Wen holt Holbein hinter dem Ofen hervor?

Dass heute trotzdem mehr Touristen nach Florenz als nach Augsburg reisen, hat auch mit der Kunst zu tun, die diese – in beiden Städten durchaus vergleichbare – Gemengelage hervorbrachte. Denn wenngleich sich die deutsche Stadt als saugfähiger Schwamm für alles erwies, was aus Italien kam, schlug eine andere Art der Frömmigkeit und des Repräsentationsbedürfnisses auf die Erzeugnisse der vor Ort ansässigen Künstler durch.

Medienunternehmer

Burgkmair und Holbein sind die Hauptdarsteller der Show, die dem Zwang zu „großen Namen“ spürbar widerwillig folgt: Denn eigentlich waren die Künstler eher Medienunternehmer, anders als in Florenz widmete man ihnen keine großen Biografien und Theorien. Häufig kooperierten sie, um Bildideen – mal gemalt, geschnitzt oder geschmiedet, oft als Druckgrafik – unter die Leute zu bringen. Was daran nicht kleinformatig blieb, verblieb meist am angestammten Ort – aus der „Fuggerkapelle“, für die auch Dürer arbeitete, schafften es aber bemalte Flügel der Orgel in die Ausstellung.

Es ist eine faszinierende Welt, doch es erfordert Arbeit, in sie einzutauchen. Die Kunsthistoriker haben sehr viel davon geleistet, wie der detaillierte Katalog zeigt.