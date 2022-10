Bei einer Tennisübertragung im ORF sagte der Co-Kommentator Alexander Peya den schönen Satz: „Thiem merkt, dass er vielleicht früher einen abdrücken muss.“ Das erinnerte an etwas, was Hans Knauss einmal bei einer Skiübertragung gesagt hat: „Er musste nachdrücken und konnte es nicht halten, versuchte aber, nicht zu direkt einen runterzulassen.“ Und natürlich an den Skisprung-Experten Andreas Goldberger, der gemeint hat: „Schau, da geht ihm der Hintern auf.“ Nicht ohne Grund hat ein ZDF-Reporter einmal gesagt: „Der Rückenwind kommt jetzt ... von hinten.“

Im „Forsthaus Rampensau“ auf ATV geht es weniger anrüchig zu, denn da werden Quizfragen gestellt. Etwa: Wie heißt der höchste Berg der Welt? Die Kandidatin antwortete: „Grand Canyon.“

Viel heiße Luft, dieser Tage.