Das Schöne an Olympia ist ja: Es ist immer. Man kann zu nahezu jeder beliebigen Zeit den Fernseher aufdrehen, und es rinnt Sport heraus. Olympia ist wie ein guter Freund – immer da.

Man interessiert sich dann auf einmal auch für Sportarten, die einem bisher egal waren. Luftgewehrschießen? Auf einmal so spannend wie ein Thriller!

Wer sich nicht für Sport interessiert, hat es als Fernsehkonsument derzeit eher schwer. Der ORF zeigte „Verstehen Sie Spaß?“ – also eher zähe Scherze mit der versteckten Kamera. Erstaunlich, dass es so was immer noch gibt. Eigentlich dachte man, die Zeit für solche bemühten Heiterkeiten sei lange vorbei.

Sportfans müssen sich auf das Unvorstellbare einstellen: Dass Olympia irgendwann vorbei sein wird. Was werden wir uns dann anschauen, wenn der Tag fad ist?