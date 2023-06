Ein fades Spiel

ServusTV übertrug das Finale der Champions League im Fußball mit einem Riesenaufwand. Die Ex-Fußballer Jan-Age Fjörtoft und Steffen Freund analysierten, und sie machten das wie immer in einer Mischung aus Schmäh und Begeisterung, die ansteckte. Beim Spiel selbst war es im Stadion so laut, dass man den Kommentator nicht wirklich gut verstehen konnte, was erfahrungsgemäß nicht unbedingt ein Fehler sein muss.

Das Spiel war lange Zeit sehr fad (bis auf die letzten Minuten) und nicht besonders gut. Das Paradoxe ist: Der modernde Fußball hat ein so hohes Niveau erreicht, dass die Spiele darunter leiden. Die Mannschaften schieben den Ball in den Formationen hin und her, niemand macht Fehler, dadurch ergeben sich kaum Chancen.

Irgendwann werden die Fußballspieler so gut sein, dass alle Spiele 0:0 ausgehen.