Die RTL-Verkupplungsshow „Der Bachelor“ tritt in ihre entscheidende Phase. Oder, wie es eine Kandidatin ausdrückte: „Schön langsam könnte es schon echt krass werden von den Gefühlen her, ey.“ Auch der Bachelor selbst wurde schon ein wenig ungeduldig: „Es ist wichtig, dass sie versteht, dass mehr von ihr kommen muss, damit mehr weitergeht.“

Und es ging etwas weiter – es kam zum ersten Kuss der Staffel. Und damit stieg das allgemeine Aufregungslevel. „Jetzt freu ich mich wie ’n Keks“, meinte eine Kandidatin. „Er strahlt was aus, was mich die ganze Zeit nervös macht“, eine andere. „Er ist echt ’n Schnuckel, ne“, eine weitere. Der Kampf um den Bachelor wird härter: „Ein bisschen Antatschen, das hätte ich auch gerne gehabt.“ – „Ich hab auch ’n blauen Fleck am Popöchen.“ Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt: „Mann, er ist so süß.“