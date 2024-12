Seit Samstag ermittelt auf ServusTV Katharina Straßer als „Liesl von der Post“. Im Dörfchen Öd werden freilich kaum reale Probleme wie die Schließung von Postfilialen am Land thematisiert. In Teil 1 ging es um „Jugendsünden“ in einem geheim gehaltenen Club.

Auch wenn es sich laut Autor Uli Brée um „Cosy Crime“ handelt – also eine Art Wohlfühlkrimi –, ist es doch bemerkenswert, dass zwei Frauen die Hauptrollen spielen. „Leider ist es noch immer ungewöhnlich“, sagte Straßer im KURIER-Gespräch. Weil Filmhelden noch immer weitgehend männlich besetzt sind – auch wenn sich viel getan hat.

Dass sich Straßers Rolle dann vor allem durch Naivität auszeichnet und die Liesl eher unreflektiert rüberkommt – wenn sie etwa wie einst die Nonne in den „Gendarm von Saint-Tropez“-Filmen in wahnwitziger Geschwindigkeit Auto fährt –, ist dabei ein gewisser Wermutstropfen.