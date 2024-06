Herr Eigentor führt derzeit die Torschützenwertung der Fußball-EM an, sagte Experte Jan Åge Fjørtoft auf ServusTV. Nicht, ohne seine eigene Regelauslegung zu verbreiten: Wenn der Schuss in Richtung Tor geht, sollte man das Tor nach Abfälschung keinesfalls als Eigentor werten, denn: „Man trifft immer irgendeinen Volltrottel.“



Ex-Stürmer wie Fjørtoft dürfen das wohl so sagen. Und es macht den Reiz seiner Kommentare (im Verein mit Steffen Freund) aus, dass die Handbremse selten angezogen ist.



Gemächlicher geht es beim ORF zu, wo Herbert Prohaska & Co. ebenfalls bis Mitternacht analysieren, auch wenn es kein Live-Abendspiel am Sender gab. Dafür sind die ServusTV-Kommentatoren wiederum entspannter unterwegs. Da müssen wohl erst neun Österreich-Tore fallen, bevor ihre Dezibel-Anzahl in Summe die Lautstärke des ORF-Kollegen Thomas König bei einer Halbchance von Ungarn erreicht.