Konnten Sie es auch spüren? Den Druck der sich rückstauenden Millionen von Katzenfotos, abfotografierten Abendessen, weisen Sprüchen von frei erfundenen Indianerhäuptlingen? Die Verzweiflung von Hunderttausenden Influencern, die ihre in ganz natürlichen Posen aufgenommenen Mode-Selfies nicht posten konnten? Die Verwirrung all der jungen Menschen, die nicht wussten, wie sie Treffen miteinander ausmachen sollten?

Facebook, Instagram und WhatsApp waren „down“, wie man heute sagt, also außer Betrieb, und plötzlich fühlte sich die Welt ganz anders an. Auf Twitter ging es hoch her, dort, wo sonst gerne gezankt und gepredigt wird, war es plötzlich wieder lustig, viele erfanden gute Witze zur Situation. Und andere Menschen stellten verblüfft fest: Bücher waren nicht „down“, auch das Fernsehen sendete ganz normal, und wie ging das nochmal mit den SMS?