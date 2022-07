In den „Seitenblicken“ sagte der Designer Stefan Sagmeister: „Von selbst wird nichts schön.“ Womöglich deshalb bot der ORF-Teletext in der Sendung „Das große Schlager-Comeback“ die Liedertexte zum Mitsingen an:

„Hah. Hah-hah-hah-hah-ha-huah. Hah-hah-hah-hah. Küssen ist für uns verboten. Weil Verlangen Klartext spricht, Grenzen kennt das Feuer nicht.“

„Döp. Döp. Döp. Döp. Döp. Döp. Döp.“

„Oh oh-oh. Ah-ah. Italia. Chianti, es rinnt der Schweiß, aber rasanti. Molto potente, keine lahme Ente. I wü amore in Italia und ein Cornetto im Pyja-a-a-ma.“

„Wohu. Wohowu.“

„Woa-oa-oh.“

„Aloha heja heja heja aloha heja heja.“

Das musste auch einmal gesagt werden. Danach hielt man es vor lauter Schönheit kaum noch aus.