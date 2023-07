DJ Ötzi singt Hardrock

Mit geradezu absurdem Aufwand wurde „Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich“ inszeniert: Showmaster Florian Silbereisen wurde an einem Hubschrauber hängend eingeflogen, während er bereits moderierte, 300 leuchtende Drohnen stiegen in die Luft und formierten sich zu ziemlich spektakulären Bildern, dazu regnete es ständig Luftballons oder Glitzerzeug. Der Schlager ist ja die neue Popmusik, das Genre erreicht Menschen jeden Alters und jeder Herkunft, dass es sich um Schlager handelt, ist oft nur an den Texten zu erkennen.

Ein besonders schräger Moment ereignete sich beim „Schlagerbooom“, als DJ Ötzi das Lied „Sex Is On Fire“ der Alternative-Hardrocker Kings Of Leon interpretierte. Was kommt als Nächstes? Melissa Naschenweng singt Slayer? Howard Carpendale singt Iron Maiden? Andy Borg singt Yung Hurn? Bleiben Sie dran.