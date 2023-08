Die wilde Seite

In der schönen Sendung „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ war ein 76-jähriger Ernesto aus dem Burgenland zu Gast, der sagte, am meisten betörend finde er an einer Frau „die Aussprache“. Das war insofern interessant, als er hinzufügte, er wolle keine Frau, „die den ganzen Tag redet“. Aber immerhin: „Eine eigene Meinung darf sie schon haben.“ Und dann war da noch der 31-jährige Patrick Herbert aus Wien, der seine „wilde Seite“ dadurch auslebt, „dass ich in den Prater gehe“.

Damit sind wir bei der Dokumentation zum 80. Geburtstag von Robert De Niro („Der Mann hinter dem Weltstar“), die ORF2 leider sehr spät am Abend ausstrahlte. Man sah einen Mann, der seine wilde Seite beim Schauspielen auslebt und der sehr oft eine klare eigene Meinung hatte. Menschen wie De Niro sind selten geworden, fast glaubt man, sie werden nicht mehr erzeugt.