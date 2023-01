„Es wird mit Spannung zu beobachten sein, wie sich die Piste verhält“, sagte der Kommentator Oliver Polzer beim Slalom von Adelboden.

Und tatsächlich: Bei Skirennen sind nicht mehr die Läuferinnen oder Läufer die Hauptdarsteller, sondern es ist die Piste. Wie verhält sie sich? Gibt es überhaupt eine? In Adelboden sah man nur schmale Schneebänder auf grünen Bergen, so schmal, dass die Trainer Schwierigkeiten hatten, überhaupt einen Lauf auszustecken. Immer öfter wird gar nicht von einer Piste gesprochen, sondern vom „Stock“. Also dem Restschnee, der sich da ans Gras krallt – oder mit Holzpflöcken fixiert werden muss, wie in Adelboden.

„Die Piste lässt nach“, sagte der Co-Kommentator Thomas Sykora. „Kein Vorwurf an den Veranstalter, sondern ein Vorwurf an den Wettergott.“ Genau. Der Wettergott. Klammern wir uns nur an diesen Glauben.