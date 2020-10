Die Frisur und der Onkel

Oft ist das Leben paradox. In den USA beispielsweise fand jetzt das dritte von zwei Fernseh-Duellen der Präsidentschaftskandidaten statt – das zweite fiel aus, weil Donald Trump Corona hatte. Und die neuen Regeln (bei Statements des einen wurde das Mikro des anderen stumm geschaltet), die Trump einbremsen sollten, nützten ihm. Denn ohne die ständigen Unterbrechungen wirkte Trump fast wie ein normaler Mensch und nur noch halb so unsympathisch (also immer noch sehr).

Joe Biden dagegen kam über die Bühne wie ein netter, aber schon recht tattriger, alles in allem sehr harmloser Onkel. Es konnte einem beim Zuschauen angst und bang werden: Wirklich? Einer von diesen beiden wird die nächsten vier Jahre der mächtigste Politiker der Welt sein? Mit ein bisschen Pech vielleicht sogar der Dicke mit der Frisur?

Oft ist das Leben paradox.