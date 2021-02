Es gibt immer zwei Möglichkeiten im Leben. Niemand weiß das genauer als der ORF-Sport-Co-Kommentator Hans Knauß.

Die eine Möglichkeit lautet: „Er losst ihn do brutal owa.“

Die andere: „Er losst es voll einilafn.“

Zwischen diesen Alternativen muss man sich entscheiden, jeden Tag.

Wir reden übrigens vom Skirennsport.

Apropos Skisport. Im deutschen Fernsehen sagte unlängst ein Kommentator beim Skispringen: „Der Rückenwind kommt jetzt von hinten.“ Das ist ja das Gemeine am Wind: Er bläst dir nicht von vorne in den Rücken, sondern von hinten. Das alles erinnert sehr an den legendären Heinz Prüller, der einmal bei einer Formel-1-Übertragung erklärte: „Das Tückische in Estoril sind die Seitenwinde. Weil sie auch von vorne und hinten kommen.“