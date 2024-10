Der Lockruf des Blödelns

Was wir uns immer schon gefragt haben: Warum hat ein Taco-Lokal in Kalifornien einen falschen Geistlichen engagiert?

Vor 20 Jahren und fünf Tagen lief die erste Folge von „Was gibt es Neues?“. 658 Folgen und 3100 Fragen später wurde mit einer sehr sympathischen Spezialausgabe Jubiläum gefeiert.

Die Rateshow mit Oliver Baier, in der es in Wahrheit gar nicht ums Raten geht, ist längst unverzichtbar. Sie ist jener Ort, an der die Freude am manchmal eleganten, manchmal auch brachialen Blödeln lustvoll zelebriert wird. Und Blödeln ist mindestens lebenswichtig!

Übrigens: Die Mitarbeiter des Taco-Lokals beichteten dem Geistlichen ihre Verfehlungen. Da er aber nicht wirklich Geistlicher war, sagte er alles dem Chef weiter. Irgendwann flog die Sache auf und der Chef kam vor Gericht.