Demütigungsritual

Ein gespielter Kaiser (routiniert zynisch: Robert Palfrader) empfängt zur Audienz und fragt, warum nix G’scheites aus einem geworden ist. Am Freitag wanderten Justizministerin Alma Zadić und Wirtschaftsminister Martin Kocher zu „Wir sind Kaiser“ und holten sich Watschen gepaart mit flachen Jokes ab. Beide haben in ihren Regierungsfunktionen große Herausforderungen: Eine veritable Wirtschaftskrise droht und in der Justiz tut sich ein schwarzes Loch auf. Ein interessant gewählter Zeitpunkt, sich kichernd in ein Fernsehstudio zu setzen.