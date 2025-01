Das Medienorchester

Einmal mehr wurde deutlich, wie viele hoch qualifizierte Menschen zusammenarbeiten, um Österreich in Bild und Ton zu dokumentieren und in die Welt zu tragen. Mir fällt das bei Klassik-Übertragungen häufig auf, doch es ist bei Sport-Events genauso, nicht nur zu Neujahr und am Kitzbühel-Wochenende. Wenn der ORF bald wie zu erwarten im Fokus diverser Spar-Attacken stehen wird, könnte man kurz innehalten und darüber nachdenken. Im Übrigen sollten Medienmenschen öfter erklären, was sie tun und warum.