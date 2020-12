Das Land ohne Aerosole

Es gibt einen Ort, an dem die Zeit irgendwann vor dem März stehen geblieben ist, an dem Viren, Babyelefanten und andere Zumutungen des Lebens Lokalverbot haben, an dem die Pandemie Pause macht: das Werbefernsehen.

Geht es Ihnen auch so, gerade jetzt, da die Weihnachtsspots nur so durch die Gegend wuchern? Man sieht Menschen, die einander völlig unmaskiert um die Hälse fallen, einander hemmungslos ins Gesicht lachen, brüllen und spucken, und überhaupt alles tun, um den Raum mit Aerosol zu füllen – und denkt sich: Ja, sind die denn wahnsinnig und lebensmüde? Und gleichzeitig beneidet man sie: Wo ist dieses Land vor unserer Zeit?

Schon bald werden vermutlich die ersten Corona-Filme und -Serien ins Fernsehen kommen, wo nicht nur die Bankräuber maskiert sein werden, sondern überhaupt alle.