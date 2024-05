Das hätte ich gewusst!

Wer das Gefühl flächendeckender Schlauheit konsumieren will, muss Quizshows im Fernsehen anschauen. Gemütlich auf der Wohnzimmercouch gelagert, kann man beim Zuschauen jederzeit denken: Also ich weiß nicht, warum die sich so anstellen, ich hätte das natürlich gewusst! (Dass man es womöglich eher doch nicht gewusst hätte, weil es nämlich etwas ganz anderes ist, wenn man in einem Fernsehstudio unter Scheinwerfern sitzt, das will man nicht so gerne zugeben.)