Josef Hader, der beste, weil traurigste Kabarettist der Welt, wird 60 Jahre alt. ORF1 widmete ihm daher völlig zu Recht einen ganzen Abend.

Es begann mit „Wilde Maus“, diesem wunderbar melancholischen Film über Sprachlosigkeit und im Alltag verloren gegangene Träume. Und mit großartigen Dialogen: „Warum sitzt du nackert in an fremden Auto?“ – „I woit mi umbringen.“ – „Indemst di nackert in a fremdes Auto setzt?“

Danach kam „Der Knochenmann“, diese unglaublich düster-komische Geschichte rund um ein Wirtshaus im steirischen Nirgendwo, wo beim Hühnerzerteilen nicht nur Finger, sondern ganze Menschen verloren gehen und die Liebe keine Chance hat, diese aber nützt: „Hoffentlich ruafst ned an.“ – „Hoffentlich hebst ned ab.“

Zum Abschluss dann „Indien“, der Klassiker der Tragikomödie: „Herr Bösel, wir haben jetzt ein Mistsackerl.“ Danke, ganz lieb.