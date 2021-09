Dancing Stars: Oberteil erobert!

Ist schon wieder „Dancing-Stars“-Zeit? Die Show war doch gerade erst aus?

Alles ist wie immer: Balazs Ekker ist streng, Maria Santner ist lustig, Karina Sarkissova sagt Sachen wie „Mir hat es sehr gefallen, dass Sie fast lautlos durch das Parkett geschwommen sind“. Oder auch: „Sie haben mein Herz und mein Oberteil erobert.“

Schon in der ersten Folge sieht man, wer kann tanzen, wer steht nur rhythmisch in der Gegend herum, wer interpretiert Tanzen eher in Richtung Komödie, wer hat Ehrgeiz?

Das Schöne daran: „Dancing Stars“ ist so herrlich unwichtig. Das ist in Zeiten, in denen wir von Wichtigkeiten mehr als genug erdulden müssen, großartig erholsam. Es ist nur eine Show, in der sich Sympathie und Tanztalent zu einem oft kuriosen Endergebnis vermischen, und alle miteinander viel Spaß dabei haben.