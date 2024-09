Manchmal kann ein Blick ins TV-Programm lustig sein. Auf ORF2 wurde am Dienstag um 20.15 Uhr gefragt: „Was braucht Österreich?“ Und von ORF1 schallte es zurück: „Die Erde braucht uns“ (so der Titel der aktuellen Wiederholungsfolge von „SOKO Linz“). Die Erde braucht also uns Österreicher, könnte man schelmisch daraus schließen.

Die Erde braucht aber genau niemanden, sie wird uns alle überleben, aber wir als Spezies möglicherweise ihre weitere Erhitzung nicht. Und somit sind wir zurück beim Dokuformat „Was braucht Österreich?“. Peter Resetarits besuchte Menschen, die jetzt schon stark vom Klimawandel betroffen sind. Etwa eine Kärntner Bauernfamilie, bei der 70 Prozent des Waldes zerstört wurden. Nach Hangrutschungen musste sie zwei Wochen aus der Luft versorgt werden.

Ob sie je ans Aufgeben gedacht hätten, fragte Resetarits vor Ort. Die Antwort: Sie würden „immer da“ bleiben.