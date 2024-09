ORF-Format "Was braucht Österreich?" startet erfolgreich

Am Dienstag startete das neue Format "Was braucht Österreich?" erfolgreich auf ORF2. Bei der ersten Folge zum Thema Klimawandel sahen 509.000 Menschen zu. Damit erreichte das Format bei der Gesamtzielgruppe einen Marktanteil von 22%. In der Zielgruppe der 12 bis 49-Jährigen erreichte die Sendung 14% aller Zusehenden. Die weiteren Folgen sind an zwei Dienstagen (17. und 24. September) und am Montag, 9. September, jeweils um 20.15 Uhr in ORF2 und ORF On zu sehen.

In „Was braucht Österreich?“ hört sich Peter Resetarits im Vorfeld der Nationalratswahl bei den Menschen im Land um, und spricht mit ihnen über ihre Probleme und Anliegen. "Einer der Hauptkritikpunkte, die man immer wieder hört, ist, dass es zu wenig Möglichkeiten für Bürger gibt, mitzureden. Daraus entstand die Idee, rauszugehen und einzusammeln, was die Menschen im Land bewegt, was sie für wichtig halten und sich von der Politik wünschen“, erzählt Peter Resetarits.