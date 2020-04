Rock around the Wohnzimmer-Sitzecke

Auf Vox konnte man in einer Doku über die Karriere der großartigen Band Queen Unfassbares sehen: Volle Bühnen, volle Stadien, Hunderttausende Menschen, die zu „Radio Gaga“ rhythmische Massensportgymnastik ausführen. Ja, liebe Kinder, so hat Rockmusik einmal ausgesehen.

Und kurz darauf die Realität: Elton John singt im Garten, Paul McCartney in seinem Wohnzimmer, Taylor Swift vor einer Blümchentapete – das virtuelle Konzert „One World: Together At Home“ war das „ Live Aid“ der Corona-Generation. Höhepunkt waren die Rolling Stones: Auf einem viergeteilten Bildschirm sah man vier Stones in vier Zimmern, Charlie Watts trommelte auf Kisten. Ein bisschen wackelten sie bei „You Can’t Always Get What You Want“, aber das gehört bei ihnen ja dazu, der Trick ist, dass sie immer gleichzeitig wackeln.

So sieht Rockmusik heute aus, das Wohnzimmer ist das neue Stadion. 128 Millionen Dollar zur Unterstützung von Gesundheitspersonal übrigens kamen zusammen.