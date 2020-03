Am Herdfeuer

Derzeit sitzt man vor dem Fernseher und kommt sich vor, wie in einem Hollywoodfilm: Passiert das alles wirklich? (Ja, es passiert.)

In Krisenzeiten bekommt das Fernsehen wieder jene Funktion, die es früher, kurz nach der Erfindung des Rades, schon hatte: Es ist das Herdfeuer, um das sich alle scharen. Und es vermittelt ein Gefühl: Ja, es sind unangenehme Tage, aber da gibt es Leute, die schauen darauf und sagen uns, was wichtig ist. Der ORF macht das, was ein öffentlich-rechtlicher Sender zu tun hat: Ruhig und sachlich zu berichten. Aber auch das Privatfernsehen zeigt, was es kann: Der Nachrichtensender Puls24 sendet ununterbrochen, vorbildlich, hoch professionell.

Eine Situation wie die jetzige – Horrorgerüchte in den sozialen Medien – zeigt übrigens, dass unabhängiger, guter Journalismus einen hohen gesellschaftlichen Wert hat.