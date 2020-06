blacklivesmatter

Nun – die Zeit der Witze ist seit dem Tod von George Floyd vorbei. In einem Stand-up-Special führt er eine halbe Stunde durch die Ereignisse der vergangenen Wochen. Und beschreibt, wie er selbst in seinem Viertel von einem Polizisten perlustriert wurde, der am nächsten Tag einen unbescholtenen schwarzen Mann erschoss. Und man verstand: Hier gibt es nichts mehr zu besprechen. „Die Straßen werden das klären“, sagt Chappelle. „Ich vertraue euch.“

Es ist ein Alarmsignal, wenn Comedians nicht mehr zum Lachen kommen. Sondern zum gemeinsamen Weinen.