Die „Seitenblicke“ berichteten über den 70. Geburtstag des wunderbaren Autors, Kabarettisten (und KURIER-Kolumnisten) Joesi Prokopetz. Dabei wurde Wolfgang Ambros, ebenfalls gerade 70 geworden, gefragt, was er denn an seinem langjährigen Freund und Wegbegleiter besonders schätze. Ambros überlegte nicht lange und sagte: „Den ganzen Menschen, von de Hoar bis in die Zechen. Und alles, wos drinnen is, natürlich.“

Wäre das nicht ein großartiges Rezept für ein gelungenes Leben? Wenn wir zumindest versuchen würden, unsere Mitmenschen von den Haaren bis in die Zehen zu schätzen, vor allem das, was drinnen ist?

Würden das alle tun, die Welt wäre kaum noch zu ertragen, so schön wäre sie.

Übrigens, um Joesi Prokopetz zu zitieren: „Humor ist nichts anderes als eine Lebensbewältigungstechnik.“