Die „Seitenblicke“ berichteten von der Eröffnung der Salzburger Festspiele. Der Eröffnungsredner, der Physiknobelpreisträger Anton Zeilinger, wünschte uns allen „Demut, Bescheidenheit, Offenheit und Anstand“. Vor allem Offenheit und Anstand scheinen derzeit gefährdete Spezies zu sein, die Bescheidenheit ist ohnehin bereits ausgestorben.

Das bringt uns direkt in die Hofstallgasse, also die Straße vor den Salzburger Festspielhäusern. Dort wird derzeit die beste Show geboten, besser als jede Fernsehsendung. Bei großen Premieren – etwa am Donnerstag bei „Le nozze di Figaro“ – warten dort die Schaulustigen in Scharen auf das Eintreffen der Mächtigen, Wichtigen, Reichen und Prominenten. Die stehen dann im Blitzlichtgewitter, manchmal winken sie gönnerhaft. Schöner kann man Bescheidenheit gar nicht zur Schau stellen.