Am Montag begrüßte Tobias Pötzelsberger FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ORF-Sommergespräch auf dem Küniglberg: „Sie sind ja ein Bergfex, salopp gesagt, aber ich bin mir relativ sicher, das ist nicht Ihr Lieblingsberg.“

Kickl rieb sich dann auffallend stark am ORF, den er „oberste Propagandamaschine“ in der Pandemie schimpfte. Einmal sprach er Julia Schmuck als „Frau Pötzelsberger“ an. Entschuldigung gab es keine, nur weiteren Spott.

Verhält sich ein Politiker so, besteht der Verdacht, dass es in seinem Hintergrund heftig brodelt. Als Lockerungsübungen dienten da die „Mini-Fragen“. Ob er mittlerweile Reiten könne? „Das hat sich erübrigt, ich gehe lieber Bergsteigen.“

Am Ende stand die große Frage nach dem richtigen Glück. Kickl: „Wenn es mir gelingt, eine schwierige und nicht ungefährliche Wand erfolgreich zu durchklettern.“

Ob er den Küniglberg meinte, wurde nicht mehr geklärt.