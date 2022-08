Kickl im Sommergespräch: "Kühner" Bergfex in der "Propagandamaschine"

Zeitreise Richtung Zukunft?

Widmen wir uns hier lieber den nächsten „Mini-Fragen“. Ob er schon Reiten gelernt habe, wurde er gefragt.

Kickl: „Das hat sich erübrigt, ich gehe lieber Bergsteigen.“

Überrascht zeigten sich dann Schmuck und Pötzelsberger, dass Kickl in einer Zeitmaschine am liebsten den Vorwärts- und nicht den Rückwärtsgang einschalten würde. „Nach vorne?“



Schmuck richtete den Blick aber nicht zehn Jahre in die Zukunft - was Kickl so interessieren würde - sondern in diesen Herbst, in dem die Bundespräsidentenwahl ansteht. Was denn mit Walter Rosenkranz’ Spruch „Holen wir unser Österreich zurück“ eigentlich gemeint sei. „Ohne Ausländer, ohne EU-Mitgliedschaft zum Beispiel?“

Kickl vergewisserte sich noch, ob das eh keine „Mini-Frage“ sei. Er konnte also länger antworten.

Am Ende dieses Blocks sagte er dann: „Ja, ich weiß nicht, ob alles, was in der Vergangenheit gewesen ist, so schlecht ist.“

„Das weiß ich auch nicht“, sagte Pötzelsberger.

Jetzt fragte man sich schon, in welche Epoche Kickl nun mit dieser Aussage reisen würde.

„Ich sehne mich manchmal nach der Normalität, wie ich sie bis vor zwei Jahren gekannt habe, zurück“, sagte er.

Also eine Zeit vor Corona? Oder eine Zeit, als er noch Innenminister war und noch Reiten lernen wollte?

Es folgten nun seltsam verbindliche Worte über die Ära Kreisky, einer aktiven Neutralitätspolitik, über wichtige Wiener Abrüstungsverhandlungen.

Weinen vor Lachen

Schmuck richtete am Ende zwei Lebensfragen an Kickl, es soll um die „großen Dinge“ gehen. „Wann haben Sie denn zuletzt geweint?“

Bei solchen Fragen atmen Politiker sonst immer tief durch und müssen sich erst irgendetwas Heimeliges überlegen.

Kickl aber antwortete postwendend: „Vor lauter Lachen, als ich ‚Stan & Ollie‘ gesehen habe.“

Jetzt wissen wir endlich erschöpfend über den Medienkonsum des FPÖ-Chefs Bescheid.

„Und was macht Sie richtig glücklich?“ fragte Pötzelsberger. „Ist vielleicht dieselbe Antwort dann …“

Nein, es sind nicht Stan & Ollie. Sondern: „Wenn ich ein Ziel, dass ich mir gesetzt habe, erreiche. Zum Beispiel, wenn es mir gelingt, eine schwierige und nicht ungefährliche Wand erfolgreich zu durchklettern.“

Ob damit an diesem Abend der Küniglberg gemeint war, wurde nicht mehr geklärt.

