ATV hat eine neue Serie, die heißt „Ungelöst – Cold Case Austria“, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Jedes Medium bietet derzeit Geschichten über echte Verbrechen an. „Geil – So treibt’s Österreich“ gibt es dagegen nur auf ATV.

Diesmal ging es um Menschen, die Sex mit Bäumen haben, und es war hoch an der Zeit, endlich die gesellschaftliche Relevanz von Geschlechtsverkehr mit Pflanzen aufzuzeigen. Sex mit Bäumen geht übrigens so: Man zieht sich scharfe Dessous an, reibt seinen Körper am Baum und schleckt über die Rinde. Das Ganze sah ein wenig schmerzhaft aus, aber man hatte trotzdem eher Mitleid mit dem Baum. Bäume müssen ja einiges mitmachen, ständig werden sie von schlecht geduschten Nebenerwerbsschamanen umarmt, und jetzt leckt man auch noch an ihnen. Demnächst kommt vermutlich die Baum-Prostitution, die Baum-Zuhälterei, und damit auch das Baum-Verbrechen.